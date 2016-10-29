Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира Большого шлема

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира серии Большого шлема по дзюдо, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Report, в решающей встрече соперником Рустама Оруджева в весовой категории 73 кг станет швед Томми Макиас.

Р.Оруджев начал соревнование в 1/4 финала, так как не имел соперника в 1/8 финала. Еще один азербайджанский дзюдоист Фаган Гулузаде в 1/8 финала одержал победу над пакистанцем Надимом Акрамом. В результате оба азербайджанских спортсмена встретились в 1/4 финала. Одержав победу, Р.Оруджев вышел в полуфинал, где поборол спортсмена из ОАЭ Виктора Сквортова.