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    Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира Большого шлема

    Соперником Рустама Оруджева станет шведский спортсмен

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира серии Большого шлема по дзюдо, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ).

    Как сообщает Report, в решающей встрече соперником Рустама Оруджева в весовой категории 73 кг станет швед Томми Макиас.

    Р.Оруджев начал соревнование в 1/4 финала, так как не имел соперника в 1/8 финала. Еще один азербайджанский дзюдоист Фаган Гулузаде в 1/8 финала одержал победу над пакистанцем Надимом Акрамом. В результате оба азербайджанских спортсмена встретились в 1/4 финала. Одержав победу, Р.Оруджев вышел в полуфинал, где поборол спортсмена из ОАЭ Виктора Сквортова.

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