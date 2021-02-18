Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Давуд Мамедсой вышел на полуфинальную встречу в Большом шлеме, проходящем в столице Израиля Тель-Авиве.

Азербайджанский дзюдоист Давуд Мамедсой вышел на полуфинальную встречу в Большом шлеме, проходящем в столице Израиля Тель-Авиве.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 60 кг спортсмен в этом раунде встретился с россиянином Рамазаном Абдуллаевым. Одолевший противника Мамедсой вышел в финал. За золото он поборется с грузином Темуром Нозадзе.

Карамат Гусейнов (60 кг) проиграл в 1/16 финала Эшли Маккензи (Великобритания).

Чемпион Европы Орхан Сафаров (66 кг) в 1/8 финала проиграл Амиту Бобовичу (Израиль), Ниджат Шихализаде обыграл Петра Жукова (Румыния), но в 1/4 финала проиграл Артуру Тену (Кыргызстан). В утешительной встрече он выступит против Мухриддина Тиловова (Узбекистан).

Все три женщины-дзюдоистки уступили своим соперницам.