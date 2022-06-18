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Азербайджанский дзюдоист удостоен престижной международной награды

Азербайджанский дзюдоист удостоен престижной международной награды В столице Венгрии, Будапеште, проходит очередная Генассамблея Международного комитета Fair Play.
Индивидуальные
18 июня 2022 г. 17:06
Азербайджанский дзюдоист удостоен престижной международной награды

В столице Венгрии, Будапеште, проходит очередная Генассамблея Международного комитета Fair Play.

Как сообщает Report, на мероприятии состоялась церемония вручения престижной премии "Всемирной награды честных игр" (World Fair Play Awards), учрежденной комитетом минувшим днем.

На церемонии дзюдоисту сборной Азербайджана Саиду Моллаи была вручена награда имени основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена.

Целью Международного комитета Fair Play является защита и продвижение честных игр во всем мире.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdoçusu nüfuzlu beynəlxalq mükafata layiq görülüb

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