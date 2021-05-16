Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом США

Азербайджанский дзюдоист Заур Джалил стал победителем чемпионата США в городе Рено, штат Невада.

Азербайджанский дзюдоист Заур Джалил стал победителем чемпионата США в городе Рено, штат Невада.

Как сообщает местное бюро Report, Федерация дзюдо США наградила выступающего в весовой категории до 73 кг спортсмена золотой медалью и сертификатом.

На соревнованиях, в которых принимали участие более 500 дзюдоистов, Джалил взошел на пьедестал почета с флагом Азербайджана. В своей весовой категории он в третий раз стал чемпионом США. З.Джалил является единственным азербайджанцем, участвовавшим в соревнованиях по дзюдо в США.

Как сообщил Report З.Джалил, он приехал в США в 2006 году и жил в Миннеаполисе, штат Миннесота. На международных соревнованиях, в которых он участвовал, завоевал около 100 медалей и кубков: “Я родился в Сумгайыте, начал заниматься дзюдо с 6 лет. После приезда в США принимал участие в соревнованиях по дзюдо в Нью-Йорке и стал чемпионом штата в категории до 60 кг. Затем, показав высокий результат в Рочестере, я выиграл свою первую золотую медаль. В Миннесоте я 14 раз подряд становился чемпионом штата и побеждал во многих международных соревнованиях по боям без правил".