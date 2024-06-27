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Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
Индивидуальные
27 июня 2024 г. 19:22
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Азербайджанский дзюдоист Бахадур Фейзуллаев (55 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди подростков в Болгарии.

Как сообщает корреспондент Report из Софии, спортсмен встретился в финале с представителем Украины Ростиславом Кострикиным.

Одолев своего соперника, Фейзуллаев стал победителем турнира.

Ранее в той же весовой категории в матче за третье место Мухаммедали Гусиев завоевал бронзовую награду, победив представителя Армении Шаварша Нахапетяна.

Отметим, что сегодня Нихад Рагимов (60 кг) и Диана Эльдарова (48 кг) также будут бороться за третье место. Соревнования завершатся 30 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdoçusu Avropa çempionu olub, digəri erməniyə qalib gələrək bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB

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