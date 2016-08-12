Азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов выиграл серебряную медаль Олимпиады Рио-2016 - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов выиграл серебряную медаль Олимпиады Рио-2016. Как сообщает Report, в финальной борьбе за золото в весе в 100 кг он уступил чешскому дзюдоисту Лукашу Крпалеку.

Отметим, это вторая медаль для Азербайджана на играх Рио-2016. Ранее Рустам Оруджов (73 кг) также стал обладателем серебряной медали.

***19:41/ 11 августа

Представляющий Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро дзюдоист Эльмар Гасымов встретился в 1/4 финала с египтянином Рамаданом Дарвишем.

Как сообщает Report, встреча длилась всего 58 секунд. Одержав победу приемом иппон, Э.Гасымов перешел в полуфинал.

Его соперником на этот раз будет украинец Артем Блошенко.

***19:15

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро дзюдоист Эльмар Гысымов вышел на ринг в 1/8 финала.

Как сообщает Report, его соперником был алжирец Лаеш Буякуб. В первые минуты встречи судья дважды сделал Л.Буякубу предупреждение из-за пассивной борьбы.

При попытке алжирского дзюдоиста исправить ситуацию его ждал прием вазари. Хотя впоследствии он сам воспользовался указанным приемом, из-за большого количества штрафных очков алжирцу пришлось уступить Э.Гасымову право на участие в 1/4 финала.

Отметим, что очередным противником азербайджанского дзюдоиста станет победитель поединка Рамадан Дарвиш (Египет) - Хосе Арментерос (Куба).

***17:31

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов одержал победу на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 100 кг спортсмен победил россиянина Тагира Хайбуллаева.

Э.Гасымов попал в 1/8 финала.