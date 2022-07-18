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Азербайджанский дзюдоист: На каждую встречу я выходил ради победы

Азербайджанский дзюдоист: На каждую встречу я выходил ради победы "Я проиграл в финале Большого шлема, который прошел в феврале в столице Израиля, Тель-Авиве. Победив на Гран-при в хорватской столице Загребе, я завоевал свою первую медаль высшей пробы на авторитетных соревнованиях среди взрослых".
Индивидуальные
18 июля 2022 г. 16:22
Азербайджанский дзюдоист: На каждую встречу я выходил ради победы

"Я проиграл в финале Большого шлема, который прошел в феврале в столице Израиля, Тель-Авиве. Победив на Гран-при в хорватской столице Загребе, я завоевал свою первую медаль высшей пробы на авторитетных соревнованиях среди взрослых".

Об этом Report сказал азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов (66 кг), завоевавший золотую медаль на Гран-при в Загребе.

23-летний спортсмен рассказал о проведенных встречах: "До этого соревнования мы прошли тяжелую подготовку на учебно-тренировочных сборах в хорватском городе Пореч. Однако основная причина моей победы в соревновании - хорошая сосредоточенность на турнире. Моя вера в себя была большой, на каждую встречу я выходил ради победы, не уставал. Наш новый главный тренер Рихард Траутман тоже объяснял, как нужно бороться с соперниками. Я побеждал в соответствии с его планом. Самым трудным соперником был в 1/4 финала чемпион мира и Азии, серебряный медалист Летних олимпийских игр Рио-2016 казах Елдос Сметов".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçusu Qran Pridə qızıl medal qazanma səbəbini açıqlayıb

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