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Азербайджанский дзюдоист начнет борьбу на чемпионате мира

Азербайджанский дзюдоист начнет борьбу на чемпионате мира Еще один азербайджанский дзюдоист начнет сегодня борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.
Индивидуальные
9 мая 2023 г. 09:47
Азербайджанский дзюдоист начнет борьбу на чемпионате мира

Еще один азербайджанский дзюдоист начнет сегодня борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 73 кг двукратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров присоединится к борьбе в 1/16 финала.

Соперником 26-летнего спортсмена в этом раунде станет победитель пары Адиль Османов (Молдова) - Мартин Ходжак (Словения).

Отметим, что ранее турнир без медалей завершили Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 60 кг), Орхан Сафаров (66 кг), Лейла Алиева, Кенуль Алиева (обе 48 кг), Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Алиева (обе 52 кг).

Соревнования завершатся 14 мая.

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