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Международная федерация дзюдо наградила Олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова и главного тренера Ричарда Траутмана

Международная федерация дзюдо наградила Олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова и главного тренера Ричарда Траутмана Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров признан «Лучшим дзюдоистом года» по версии Международной федерации дзюдо.
Индивидуальные
2 февраля 2025 г. 20:38
Международная федерация дзюдо наградила Олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова и главного тренера Ричарда Траутмана

Азербайджанскому спортсмену Хидаяту Гейдарову, завоевавшему золотую медаль на Летних Олимпийских играх в Париже-2024, Международной федерацией дзюдо присвоено звание "Дзюдоист года", а главному тренеру национальной сборной Ричарду Траутману - "Лучший тренер мужской команды".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана.

Х. Гейдаров в ходе выступления сказал, что счастлив в связи с присвоением ему этого звания: "Эта награда не только моя, но и всего азербайджанского народа. За мной стоит прекрасная команда. Выражаю благодарность Федерации дзюдо Азербайджана, моей семье, болельщикам".

Р. Траутман отметил, что для него большая честь работать с такими решительными спортсменами, профессиональными тренерами и невероятной командой. "Выражаю глубокую благодарность нашей грандиозной команде. Не только я, мы все вместе написали историю. Благодарен каждому из вас".

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Версия на азербайджанском языке ФотоHidayət Heydərov 2024-cü ilin ən yaxşı cüdoçusu seçilib

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