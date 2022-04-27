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Азербайджанский дзюдоист добился повторной встречи с соперником

Азербайджанский дзюдоист добился повторной встречи с соперником Азербайджанский дзюдоист Имран Юсифов добился повторной встречи с соперником.
Индивидуальные
27 апреля 2022 г. 18:28
Азербайджанский дзюдоист добился повторной встречи с соперником

Азербайджанский дзюдоист Имран Юсифов добился повторной встречи с соперником.

Об этом Report сообщил сам спортсмен, завоевавший золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на Кубке Европы в хорватском городе Дубровник.

Из-за судейской ошибки спортсмен проиграл хорвату Луке Виоличу, однако встречу удалось провести заново.

По словам И.Юсифова, в дзюдо проведение повторной схватки - редкое явление: "Судья вынес мне три предупреждения. Первое предупреждение было справедливым. Когда соперник перешел в атаку, мне вынесли второе предупреждение. Хотя, согласно правилам, предупреждение может быть сделано лишь после третьей атаки. Третье предупреждение должен был получить противник. Таким образом, они присвоили победу моему сопернику, и это было большой несправедливостью".

И.Юсифов отметил, что судьи изменили решение после того, как он выразил свое недовольство: "Мои тренеры также подошли к судейскому столу. Они долго пересматривали повтор эпизода. Сказали, что повторить схватку невозможно. Тем не менее, мои тренеры настояли на своем и мы с соперником вновь вышли на татами. В итоге я одолел соперника за 30-40 секунд".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançısı cüdo tarixində nadir hadisənin iştirakçısı olub

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