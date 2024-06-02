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"Азербайджанский дом" выступил партнером турнира по смешанным единоборствам в Марнеули

"Азербайджанский дом" выступил партнером турнира по смешанным единоборствам в Марнеули Впервые при официальном партнерстве "Азербайджанского дома" в Грузии был организован турнир по смешанным единоборствам в Марнеули.
Индивидуальные
2 июня 2024 г. 03:09
Азербайджанский дом выступил партнером турнира по смешанным единоборствам в Марнеули

Впервые при официальном партнерстве "Азербайджанского дома" в Грузии был организован турнир по смешанным единоборствам в Марнеули.

Как сообщает местное бюро Report, за звание чемпиона боролись 14 бойцов из Тбилиси, Рустави и Батуми.

В целом было проведено семь боев, призеры получили возможность принять участие в чемпионате Грузии.

Отметим, что на спортивном мероприятии, которое прошло на арене "Азербайджанского дома", присутствовали представитель Министерства культуры и спорта Грузии Георгий Годабрелидзе, депутат грузинского парламента Заур Даргаллы, глава муниципалитета Марнеули Амиран Гиоргадзе, директор "Азербайджанского дома" Махаббат Иманов, а также другие официальные лица и представители спортивной общественности.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycan Evi"nin rəsmi tərəfdaşlığı ilə Marneulidə ilk dəfə MMA döyüşləri üzrə turnir keçirilib

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