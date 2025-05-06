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Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих

Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих Азербайджанский дефлимпийский комитет принят в члены Международного комитета спорта глухих (ICSD), регулирующего участие лиц с нарушениями слуха в мировом спортивном движении.
Индивидуальные
6 мая 2025 г. 12:30
Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих

Азербайджанский дефлимпийский комитет принят в члены Международного комитета спорта глухих (ICSD), регулирующего участие лиц с нарушениями слуха в мировом спортивном движении.

Как сообщили Report в дефлимпийскиом комитете, членство в ICSD откроет новые возможности для азербайджанских спортсменов с нарушением слуха, обеспечив их полноценное участие в международных турнирах.

Кроме того, это решение станет важным шагом в развитии дефлимпийского движения в стране, укреплении социальной активности и спортивной интеграции людей с ограниченными возможностями слуха.

В комитете отметили, что членство также будет способствовать подготовке профессиональных тренеров и расширению международного сотрудничества в данной сфере.

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Версия на английском языке Azerbaijani Deaflympic Committee joins International Committee of Sports for the Deaf
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi beynəlxalq təşkilatın üzvlüyünə qəbul olunub

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