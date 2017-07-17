Азербайджанский чемпион мира прокомментировал сообщения о том, что затеял драку в ночном клубе

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Чемпион мира по боксу Эльвин Мемишзаде прокомментировал сообщения о том, что затеял драку в ночном клубе.

В заявлении Report 26-летний спортсмен подтвердил, что поспорил с девушкой в заведении "26 land" недалеко от станции метро "Сахиль".

Он заявил, что никого не избивал: "Я находился в ночном клубе недолго. Зашел туда, чтобы высказаться этой девушке. Получилось так, что возник спор. Однако, какой-либо драки или избиений не было".

Мемишзаде не захотел говорить о причинах спора. Титулованный боксер внес также ясность в распространившиеся в последнее время разговоры о том, что якобы в последнее время он не придерживается спортивного режима и допускает административные правонарушения: "Некоторое время у меня была травма. Поэтому я не стал выступать на прошедших в Баку IV Играх исламской солидарности. Мне пока не удалось вернуть прежнюю форму и поэтому не смог показать результат на чемпионате Европы. Мне не удалось дойти до 1/4 финала и поэтому не смогу участвовать на чемпионате мира. Моя цель – Летние олимпийские игры 2020 года в Токио".

Личный тренер Мемишзаде Эльбрус Рзаев также заявил, что вопрос раздувается. Наряду с этим он не скрыл недовольства поведением спортсмена: "Эльвин не употребляет спиртное. Я не знаю, любит он кальян, или нет. Каждый в ответе сам за себя. Ему говорили, что так нельзя".

Отметим, что выступающий в весовой категории 52 кг Эльвин Мемишзаде становился золотым призером прошедших в 2015 году в Баку I Европейских игр и организованного в Катаре чемпионата мира. На чемпионатах Европы он завоевывал золотую (2010) и бронзовую (2013) медали.