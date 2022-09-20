Азербайджанский чемпион Европы по дзюдо: Моей целью было завоевать золотую медаль

«Моей главной целью на чемпионате Европы было завоевать золотую медаль. Мы завоевали бронзовую медаль в командном зачете. Я очень рад этому.

«Моей главной целью на чемпионате Европы было завоевать золотую медаль. Мы завоевали бронзовую медаль в командном зачете. Я очень рад этому.

Об этом в заявлении Report сообщил азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов, завоевавший золотую медаль на молодежном чемпионате Европы, который прошел в Праге (Чехия).

Он также рассказал о своих планах на будущее.

«Целей на самом деле много. Впереди турниры Большого шлема. Но моя главная цель – летние Олимпийские игры, которые состоятся в Париже в 2024 году. Моя цель – выиграть эти игры», – добавил В.Талыбов.