О нас

Азербайджанский чемпион Европы по дзюдо: Моей целью было завоевать золотую медаль

Азербайджанский чемпион Европы по дзюдо: Моей целью было завоевать золотую медаль «Моей главной целью на чемпионате Европы было завоевать золотую медаль. Мы завоевали бронзовую медаль в командном зачете. Я очень рад этому.
Индивидуальные
20 сентября 2022 г. 07:34
Азербайджанский чемпион Европы по дзюдо: Моей целью было завоевать золотую медаль

«Моей главной целью на чемпионате Европы было завоевать золотую медаль. Мы завоевали бронзовую медаль в командном зачете. Я очень рад этому.

Об этом в заявлении Report сообщил азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов, завоевавший золотую медаль на молодежном чемпионате Европы, который прошел в Праге (Чехия).

Он также рассказал о своих планах на будущее.

«Целей на самом деле много. Впереди турниры Большого шлема. Но моя главная цель – летние Олимпийские игры, которые состоятся в Париже в 2024 году. Моя цель – выиграть эти игры», – добавил В.Талыбов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın cüdo üzrə Avropa çempionu: “Hədəfim qızıl medal qazanmaq idi”

Самое важное

Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
19 сентября 2022 г. 15:19
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
19 сентября 2022 г. 15:14
Джейхун  Мамедов: Крокодиловы слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
Джейхун  Мамедов: "Крокодиловы" слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
19 сентября 2022 г. 12:33
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
19 сентября 2022 г. 12:03
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
19 сентября 2022 г. 00:32
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
17 сентября 2022 г. 14:31
Раненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня
ФотоРаненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня
17 сентября 2022 г. 13:52
Еще двое военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
Еще двое военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
17 сентября 2022 г. 13:43
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi