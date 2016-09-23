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    Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих

    Кямран Мамедов стал обладателем серебряной, Мурад Мамедов и Санан Алимирзоев - бронзовых медалей

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ На прошедшем в столице Македонии городе Скопье под эгидой Международного совета военного спорта (CİSM) 31-ом чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих азербайджанский борец завоевал золотую медаль.

    Как сообщает Report, выступивший в весовой категории 71 кг Гасан Алиев взял золото, обыграв в финале российского спортсмена Адама Курака со счетом 3:2.

    Проиграв российскому спортсмену А.Кианкину, выступающий в весовой категории 66 кг Кямран Мамедов довольствовался серебряной медалью.

    Выигравший на поединке с украинцем Л.Миакгилем Мурад Мамедов (56 кг) был удостоен бронзовой медали.

    В весовой категории 75 кг Санан Алимирзоев также обыграл А.Журецко из Германии и стал обладателем бронзовой медали. 

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