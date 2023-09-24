О нас

Азербайджанский борец завоевал серебро на чемпионате мира в Белграде

Азербайджанский борец завоевал серебро на чемпионате мира в Белграде Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
24 сентября 2023 г. 20:53
Азербайджанский борец завоевал серебро на чемпионате мира в Белграде

Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, в финале весовой категории 63 кг азербайджанский спортсмен уступил грузину Лери Абуладзе.

Сегодня на финальный поединок выйдет также Хасрат Джафаров в весовой категории до 67 кг.

Отметим, что ранее золотые медали завоевали борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг), серебряные - Санан Сулейманов (77 кг). Серебро взяли также вольники Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг). Санан Сулейманов, Хасрат Джафаров и Магомедхан Магомедов также получили лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha bir güləşçisi gümüş medal əldə edib - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Эрдоган встретился с Илоном Маском
Эрдоган встретился с Илоном Маском
18 сентября 2023 г. 01:18
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести
18 сентября 2023 г. 16:11
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
19 сентября 2023 г. 14:42
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi