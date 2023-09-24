Азербайджанский борец завоевал серебро на чемпионате мира в Белграде

Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report , в финале весовой категории 63 кг азербайджанский спортсмен уступил грузину Лери Абуладзе.

Сегодня на финальный поединок выйдет также Хасрат Джафаров в весовой категории до 67 кг.

Отметим, что ранее золотые медали завоевали борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг), серебряные - Санан Сулейманов (77 кг). Серебро взяли также вольники Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг). Санан Сулейманов, Хасрат Джафаров и Магомедхан Магомедов также получили лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.