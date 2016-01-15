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    ​Азербайджанский борец завоевал бронзу в Иране

    Сакит Гулиев вышел на почетный пьедестал в весовой категории 59 кг

    Баку. 15 января REPORT.AZ/ В первый день соревнований традиционного международного "Кубка Тахти", проводимого в иранской столице Тегеране, азербайджанский греко-римский борец Сакит Гулиев завоевал бронзу. 

    Как сообщает Report, Сакит Гулиев вышел на почетный пьедестал в весовой категории 59 кг.

    Во второй день состоятся соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 57 кг, 61 кг, 74 кг и 86 кг, и по греко-римской борьбе в весовых категориях 71 кг, 75 кг, 80 кг и 85 кг.

    Отметим, что "Кубок Тахти" завершится сегодня. 

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