​Азербайджанский борец завоевал бронзу в Иране

Баку. 15 января REPORT.AZ/ В первый день соревнований традиционного международного "Кубка Тахти", проводимого в иранской столице Тегеране, азербайджанский греко-римский борец Сакит Гулиев завоевал бронзу.

Как сообщает Report, Сакит Гулиев вышел на почетный пьедестал в весовой категории 59 кг.

Во второй день состоятся соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 57 кг, 61 кг, 74 кг и 86 кг, и по греко-римской борьбе в весовых категориях 71 кг, 75 кг, 80 кг и 85 кг.

Отметим, что "Кубок Тахти" завершится сегодня.