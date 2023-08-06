Азербайджанский борец завоевал бронзу на чемпионате мира U-17

В турецком Стамбуле завершился чемпионат мира по борьбе среди юношей до 17 лет.
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Джамал Аббасов (60 кг) вышел в полуфинал, уверенно обыграв казахстанца Ерали Дженисова (6:0), американца Бенджамина Давино (5:0) и туркменистанца Бекджана Русланова (10:0). Однако, в полуфинале Дж.Аббасов уступил иранцу Саджаду Пирдайе - 2:3. В противостоянии за бронзу азербайджанский борец сошелся с Яндро Риверой из Пуэрто-Рико. Одолев соперника со счетом 6:0 Джамал Аббасов завоевал бронзу чемпионата мира.
Остальные члены сборной, подключившиеся сегодня к борьбе, завершили турнир без медалей.