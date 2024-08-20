Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Азербайджанский борец Амрах Амрахов завоевал бронзовую медаль на проходящем в иорданской столице Аммане чемпионате мира U-17.

Азербайджанский борец Амрах Амрахов завоевал бронзовую медаль на проходящем в иорданской столице Аммане чемпионате мира U-17.

Как сообщает Report , представлявший страну в весовой категории 48 кг спортсмен в 1/8 финала одолел украинца Богдана Макаровца со счетом 3:1.

В четвертьфинале А.Амрахов уступил иранцу Армину Шамсипургаджи (0:8), но сохранил шансы взять бронзу турнира.

В утешительном поединке спортсмен уверенно поборол Калойана Иванова (9:0) и завоевал право на участие в поединке за бронзовую медаль мирового первенства. В схватке за третье место Амрах Амрахов выиграл у казахстанца Едиге Толеутаева со счетом 3:1 и стал бронзовым призером чемпионата мира.