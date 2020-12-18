Кубок мира: Еще одна медаль от Гаджи Алиева

Кубок мира: Еще одна медаль от Гаджи Алиева

Еще один вольный борец из Азербайджана завоевал медаль на индивидуальном Кубке мира

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Еще один вольный борец из Азербайджана завоевал медаль на индивидуальном Кубке мира. Как передает Report, Гаджи Алиев (65 кг) в схватке за третье место победил представителя Франции Ильмана Мухтарова. Одержав победу со счетом 10:4, Алиев стал обладателем бронзовой медали. 21:45 Вольный борец из Азербайджана Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) провел решающую встречу на Кубке мира в Белграде. Как передает Report, в финале наш соотечественник встречался с россиянином Абасгаджи Магомедовым. Гварзатилов проиграл со счетом 1:5 и довольствовался серебряной медалью. Отметим, что ранее греко-римский борец Исламбек Дадов (67 кг) взял серебро, Эльданиз Азизли и Бека Канделаки (130 кг) – бронзу, Элис Манолова (65 кг) завоевала бронзовую медаль. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Hacı Əliyevdən bürünc medal