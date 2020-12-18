Кубок мира: Еще одна медаль от Гаджи Алиева

Еще один вольный борец из Азербайджана завоевал медаль на индивидуальном Кубке мира.
Как передает Report, Гаджи Алиев (65 кг) в схватке за третье место победил представителя Франции Ильмана Мухтарова.
Одержав победу со счетом 10:4, Алиев стал обладателем бронзовой медали.
21:45
Вольный борец из Азербайджана Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) провел решающую встречу на Кубке мира в Белграде.
Как передает Report, в финале наш соотечественник встречался с россиянином Абасгаджи Магомедовым.
Гварзатилов проиграл со счетом 1:5 и довольствовался серебряной медалью.
Отметим, что ранее греко-римский борец Исламбек Дадов (67 кг) взял серебро, Эльданиз Азизли и Бека Канделаки (130 кг) – бронзу, Элис Манолова (65 кг) завоевала бронзовую медаль.