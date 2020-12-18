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Кубок мира: Еще одна медаль от Гаджи Алиева

Кубок мира: Еще одна медаль от Гаджи Алиева Еще один вольный борец из Азербайджана завоевал медаль на индивидуальном Кубке мира
Индивидуальные
18 декабря 2020 г. 22:02
Кубок мира: Еще одна медаль от Гаджи Алиева

Еще один вольный борец из Азербайджана завоевал медаль на индивидуальном Кубке мира.

Как передает Report, Гаджи Алиев (65 кг) в схватке за третье место победил представителя Франции Ильмана Мухтарова.

Одержав победу со счетом 10:4, Алиев стал обладателем бронзовой медали.

21:45

Вольный борец из Азербайджана Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) провел решающую встречу на Кубке мира в Белграде.

Как передает Report, в финале наш соотечественник встречался с россиянином Абасгаджи Магомедовым.

Гварзатилов проиграл со счетом 1:5 и довольствовался серебряной медалью.

Отметим, что ранее греко-римский борец Исламбек Дадов (67 кг) взял серебро, Эльданиз Азизли и Бека Канделаки (130 кг) – бронзу, Элис Манолова (65 кг) завоевала бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Hacı Əliyevdən bürünc medal

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