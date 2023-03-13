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Азербайджанский борец вышел в полуфинал чемпионата Европы

Азербайджанский борец вышел в полуфинал чемпионата Европы Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасай Гасанли вышел в полуфинал проходящего в столице Румынии Бухаресте чемпионата Европы U-23.
Индивидуальные
13 марта 2023 г. 16:00
Азербайджанский борец вышел в полуфинал чемпионата Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасай Гасанли вышел в полуфинал проходящего в столице Румынии Бухаресте чемпионата Европы U-23.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 77 кг спортсмен в классификационном раунде одержал победу над Шаханом Аджаром (Турция), а в 1/4 финала - над Аистисом Лиаугминасом (Литва).

На пути к финалу Гасанли встретится с Мукутой Политаевым (Украина).

Вступившие в борьбу сегодня Рахим Гасанов (55 кг), Зия Бабашов (63 кг), Мухаммед Ахмадиев (87 кг) и Сархан Мамедов (130 кг) проиграли в первых поединках и, в случае выхода соперников в финал, примут участие в утешительных встречах.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 19 марта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatı: Azərbaycan güləşçisi yarımfinala yüksəlib

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