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Азербайджанский борец вышел в финал Чемпионата Европы

Азербайджанский борец вышел в финал Чемпионата Европы Вольный борец из Азербайджана Туран Байрамов (70 кг) провел полуфинальную встречу на чемпионате Европы в столице Польши Варшавы
Индивидуальные
19 апреля 2021 г. 21:37
Азербайджанский борец вышел в финал Чемпионата Европы

Вольный борец из Азербайджана Туран Байрамов (70 кг) провел полуфинальную встречу на чемпионате Европы в столице Польши Варшавы.

Как передает Report, наш спортсмен одержал победу над украинцем Игорем Никифоруком.

Байрамов обыграл оппонента со счетом 5:0 и вышел в финал. Его противником в решающем матче станет россиянин Исраил Касумов.

Афган Хашалов (57 кг) и Али Рахимзаде (65 кг) проиграли в полуфинале представителям России Начину Монгуше и Загиру Шакиеву соответственно. 20 апреля они поборются за бронзовую медаль. Хашалов встретится с Микьяем Салимом Наимом (Болгария), а противником Рагимзаде станет Максим Сакултан (Молдова).

Рашад Юсифли, выступавший в весовой категории 79 кг, также упустил шанс на финал. Проиграв в полуфинале представителю Франции Сайфедину Алексме, завтра он попытается взять бронзу. Его соперником станет Ника Кенчадзе.

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