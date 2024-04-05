Азербайджанский борец выиграл поединок на Европейском олимпийском отборочном турнире

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли одержал победу на Европейском олимпийском отборочном турнире в Баку.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг спортсмен в 1/8 финала одолел представителя Украины Алексея Масика.

Мамедли победил соперника со счетом 5:2. Ранее победу одержал Бека Канделаки (130 кг), а Ислам Аббасов (87 кг) проиграл.

Отметим, что сегодня к соревнованиям с 1/8 финала присоединится Мурад Ахмадиев (97 кг).

Двое спортсменов, которые выйдут в финал в каждой весовой категории, обеспечат себе путевку на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.