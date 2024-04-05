О нас

Азербайджанский борец выиграл поединок на Европейском олимпийском отборочном турнире

Азербайджанский борец выиграл поединок на Европейском олимпийском отборочном турнире
Индивидуальные
5 апреля 2024 г. 14:06
Азербайджанский борец выиграл поединок на Европейском олимпийском отборочном турнире

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли одержал победу на Европейском олимпийском отборочном турнире в Баку.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг спортсмен в 1/8 финала одолел представителя Украины Алексея Масика.

Мамедли победил соперника со счетом 5:2. Ранее победу одержал Бека Канделаки (130 кг), а Ислам Аббасов (87 кг) проиграл.

Отметим, что сегодня к соревнованиям с 1/8 финала присоединится Мурад Ахмадиев (97 кг).

Двое спортсменов, которые выйдут в финал в каждой весовой категории, обеспечат себе путевку на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Olimpiya Təsnifat turniri: Nihat Məmmədli mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Самое важное

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
4 апреля 2024 г. 20:44
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi