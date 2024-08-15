О нас

Азербайджанский борец восстанавливается после травмы, полученной перед Олимпиадой

Азербайджанский борец восстанавливается после травмы, полученной перед Олимпиадой Азербайджанский борец греко-римского стиля Сянан Сулейманов (77 кг) восстанавливается после полученной травмы.
Индивидуальные
15 августа 2024 г. 12:23
Азербайджанский борец восстанавливается после травмы, полученной перед Олимпиадой

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) восстанавливается после полученной травмы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусаев.

По его словам, для полного восстановления спортсмену потребуется время: "Необходимости в проведении операции нет, процесс восстановления будет проходить в течение определенного промежутка времени. Не думаю, что в этом году Сулейманов сможет принять участие в каких-либо соревнованиях".

Напомним, что Санан Сулейманов проиграл в полуфинале и поединке за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Париже. Борец получил травму ноги на учебно-тренировочных сборах еще до начала Олимпийских игр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paris olimpiadasından əvvəl zədələnən Azərbaycan güləşçisinin son durumu açıqlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Испанская Барселона подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
ФотоИспанская "Барселона" подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
11 августа 2024 г. 01:18
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
14 августа 2024 г. 13:03
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
14 августа 2024 г. 09:59
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
13 августа 2024 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi