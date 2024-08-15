Азербайджанский борец восстанавливается после травмы, полученной перед Олимпиадой

Азербайджанский борец греко-римского стиля Сянан Сулейманов (77 кг) восстанавливается после полученной травмы.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) восстанавливается после полученной травмы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусаев.

По его словам, для полного восстановления спортсмену потребуется время: "Необходимости в проведении операции нет, процесс восстановления будет проходить в течение определенного промежутка времени. Не думаю, что в этом году Сулейманов сможет принять участие в каких-либо соревнованиях".

Напомним, что Санан Сулейманов проиграл в полуфинале и поединке за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Париже. Борец получил травму ноги на учебно-тренировочных сборах еще до начала Олимпийских игр.