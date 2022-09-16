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Азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал Чемпионата мира

Азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал Чемпионата мира Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов вышел в полуфинал Чемпионата мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
16 сентября 2022 г. 17:39
Азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал Чемпионата мира

Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов вышел в полуфинал Чемпионата мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в категории до 92 кг, победил Максвелла Лемара (Коста-Рика) и Фейзуллу Актюрка (Турция). Нурмагомедов в полуфинале встретится с Кейденом Коксом (США).

Алиаббас Рзазаде, выступающий в категории до 57 кг, проиграл Ванхао Цзу (Китай) в 1/8 финала.

Туран Байрамов в весовой категории до 74 кг в 1/4 проиграл Юнису Имамичогайи (Иран). Если соперники Рзазаде и Байрамова выйдут в финал, борцы примут участие в утешительных встречах.

Ранее из борцов греко-римского стиля золотую медаль завоевал Эльданиз Азизли (55 кг), серебряную - Ульви Ганизаде (72 кг), бронзовую - Талех Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ариф Нифтуллаев (97 кг). В итоге сборная занимает 2-е место в командном зачете со 118 очками.

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