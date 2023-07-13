Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал рейтингового турнира

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов вышел в финал рейтингового турнира, который стартует в Будапеште (Венгрия).

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов вышел в финал рейтингового турнира, который стартует в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 97 кг спортсмен в полуфинале победил представителя Германии Эрика Тиле (7:1).

В финале он встретится с олимпийским чемпионом и чемпионом мира Кайлом Снайдером (США).

Выступающий в весовой категории до 86 кг Абубакр Абакаров одолел представителя Израиля Юрия Калашникова (8:0), однако в 1/4 финала проиграл тюрку Осману Гёчену со счетом 3:6.

Представитель Азербайджана завершил соревнование без медали, так как его соперник не смог выйти в финал.