Азербайджанский борец во второй раз подряд стал чемпионом мира

В турецкой Мугле завершился финальный этап Всемирной серии по пляжной борьбе.

В турецкой Мугле завершился финальный этап Всемирной серии по пляжной борьбе.

Как передает Report, Азербайджан заявил троих борцов, из которых один взял медаль. Так, Ибрагим Юсубов (90 кг) завоевал серебро, а Рамиз Гасанов (70 кг) и Оян Назариани (+90 кг) стали четвертыми.

После завершения финальной серии были суммированы очки борцов, набранные на всех пяти этапах. По итогам подсчетов, Юсубов набрал наибольшее количество очков в весовой категории 90 кг и во второй раз подряд стал чемпионом мира. В свою очередь, Назариани завоевал бронзу, а Гасанов стал 4-м.

Отметим, что Назариани, который также является главным тренером сборной, этим турниром завершил карьеру спортсмена.