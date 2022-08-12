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Исламиада: Манолова начала выступление с победы

Исламиада: Манолова начала выступление с победы Азербайджанские борцы греко-римского стиля успешно стартовали на V Играх исламской солидарности в Конье (Турция).
Индивидуальные
12 августа 2022 г. 14:59
Исламиада: Манолова начала выступление с победы

Азербайджанская женщина-борец Элис Манолова вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает командированный в турецкую Конью сотрудник Report, выступающая в категории до 65 кг Манолова одержала победу со счетом 5:0 над Ариухан Жумабаевой из Узбекистана в своей первой встрече в группе B.

В категории до 55 кг Эльнура Мамедова во втором раунде проиграла другой представительнице Узбекистана Шахиде Ахмедовой - 5:6.

13:48

Еще один титулованный азербайджанский борец Элданиз Азизли (55 кг) успешно стартовал на V Играх исламской солидарности в Конье (Турция).

Как сообщает Report, 30-летний чемпион и двукратный чемпион Европы одолел туркменского спортсмена Умида Дурдиева со счетом 8:0 и вышел в полуфинал.

Азербайджанская борчиха Элнура Мамедова (55 кг) в соревновании по круговой системе уступила турчанке Зейнеп Йетгил со счетом 2:3.

13:28

Азербайджанские борцы греко-римского стиля успешно стартовали на V Играх исламской солидарности в Конье (Турция).

Как передает Report, олимпийский призер, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, серебряный медалист I Европейских игр и IV Игр исламской солидарности Рафиг Гусейнов (82 кг) одолел афганца Ахмеда Набизаде со счетом 8:0 и вышел в 1/4 финала.

Трехкратный призер Европы Талех Мамедов (63 кг) одолел представителя Саудовской Аравии Меса Алсубаева со счетом 11:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın qadın güləşçisi ilk görüşdə qələbə qazanıb

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