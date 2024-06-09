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Азербайджанский борец стал победителем рейтингового турнира в Венгрии

Азербайджанский борец стал победителем рейтингового турнира в Венгрии Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдяниз Азизли с полным преимуществом (9:0) одержал победу над бразильцем Маратом Гариповым в последнем – третьем туре рейтингового турнира, прошедшего в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
9 июня 2024 г. 20:42
Азербайджанский борец стал победителем рейтингового турнира в Венгрии

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдяниз Азизли с полным преимуществом (9:0) одержал победу над бразильцем Маратом Гариповым в последнем – третьем туре рейтингового турнира, прошедшего в столице Венгрии Будапеште.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

Таким образом, Эльданиз Азизли стал победителем рейтингового турнира.

Отметим, что ранее в соревнованиях борцов вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевал серебро, а Гаджи Алиев (65 кг) - бронзу. Мурад Мамедов (63 кг) занял первое место среди борцов греко-римского стиля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi Macarıstanda reytinq turnirində çempion olub

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