Азербайджанский борец стал чемпионом мира

В румынской Констанце завершился финальный этап Мировой серии по пляжной борьбе.

В румынской Констанце завершился финальный этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как передает Report, Ибрагим Юсубов (90 кг) завоевал золотую медаль, а Рамиз Гасанов (70 кг) и Фарид Джаббаров (90 кг) довольствовались серебром.

По набранным очкам по итогам 5-ти этапов Мировой серии были определены призеры чемпионата мира по пляжной борьбе среди взрослых. Ибрагим Юсубов завоевал титул чемпиона мира, набравший наибольшее количество очков в весовой категории 90 кг, а Рамиз Гасанов (70 кг) и Омид Камалиагдам (80 кг) - серебряные медали.