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Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец стал чемпионом мира В румынской Констанце завершился финальный этап Мировой серии по пляжной борьбе.
Индивидуальные
4 сентября 2022 г. 21:53
Азербайджанский борец стал чемпионом мира

В румынской Констанце завершился финальный этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как передает Report, Ибрагим Юсубов (90 кг) завоевал золотую медаль, а Рамиз Гасанов (70 кг) и Фарид Джаббаров (90 кг) довольствовались серебром.

По набранным очкам по итогам 5-ти этапов Мировой серии были определены призеры чемпионата мира по пляжной борьбе среди взрослых. Ибрагим Юсубов завоевал титул чемпиона мира, набравший наибольшее количество очков в весовой категории 90 кг, а Рамиз Гасанов (70 кг) и Омид Камалиагдам (80 кг) - серебряные медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi dünya çempionu olub

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