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Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец стал чемпионом мира Член сборной Азербайджана по вольной борьбе Юсиф Дурсунов стал победителем чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, проходящем в турецком Стамбуле.
Индивидуальные
5 августа 2023 г. 22:55
Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе Юсиф Дурсунов стал победителем чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, проходящем в турецком Стамбуле.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 110 кг, поднялся на высшую ступень пьедестала.

Он одолел спортсмена из Узбекистана Эльдорбека Хасанова (11:0), грузина Александра Абрамишвили (4:1), армянина Хенрика Хайкяна (6:2) и казахстанца Едиге Кассимбека (4:2).

Отметим, что Юсиф Дурсунов в июне стал победителем чемпионата Европы в столице Албании Тиране.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi dünya çempionu olub

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