22 августа 2025 г. 22:44
Азербайджанский борец стал чемпионом мира, одолев в финале армянского спортсмена

Азербайджанский борец греко-римского стиля Айхан Джавадов завоевал золотую медаль чемпионата мира U20 в болгарском Самокове.

Как сообщает Report, спортсмен в финале весовой категории 60 кг одолел соперника из Армении Юрика Мхитаряна.

Уступая перед перерывом со счетом 3:5, Джавадов во второй половине сумел переломить ход противостояния – 12:5. Таким образом, Айхан стал первым чемпионом мира из Азербайджана на этих соревнованиях. В прошлом году борец становился чемпионом мира и Европы в возрастной группе U17.

Эльмин Алиев (82 кг) проиграл в утешительном поединке Азимжану Соатуллаеву из Узбекистана (0:8), а Захра Керимзаде (72 кг) уступила чемпионке Европы U23 из России Кристине Братчиковой (туше).

Отметим, что члены азербайджанской сборной завоевали к настоящему моменту на ЧМ шесть медалей. Ранее Рузанна Мамедова (62 кг) взяла серебро, а Гюнай Гурбанова (59 кг), Васиф Багиров (57 кг), Нурлан Агазаде (70 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) – бронзовые медали.

Версия на азербайджанском языке Erməni rəqibini məğlub edən Azərbaycan güləşçisi dünya çempionu olub

