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Азербайджанский борец стал чемпионом мира на соревнованиях в Белграде

Азербайджанский борец стал чемпионом мира на соревнованиях в Белграде В Белграде, столице Сербии, завершился чемпионат мира среди борцов до 23 лет.
Индивидуальные
8 ноября 2021 г. 04:29
Азербайджанский борец стал чемпионом мира на соревнованиях в Белграде
Осман Нурмагомедов

В Белграде, столице Сербии, завершился чемпионат мира среди борцов до 23 лет.

Как сообщает Report, азербайджанский борец Осман Нурмагомедов стал чемпионом мира.

Подключившийся к борьбе с 1/8 финала азербайджанский борец, одержав победу над соперником из Молдовы А.Гросулом, вышел в четвертьфинал. Затем он одержал верх над представителем Германии Й.Майером, а в полуфинале - над иранским спортсменом А.Фирузпурбандпеи.

В финале О.Нурмагомедов, победив российского борца А.Закуева, стал чемпионом мира, принеся третью золотую медаль в для сборной Азербайджана.

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