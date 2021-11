Азербайджанский борец стал чемпионом мира на соревнованиях в Белграде

В Белграде, столице Сербии, завершился чемпионат мира среди борцов до 23 лет.

Как сообщает Report, азербайджанский борец Осман Нурмагомедов стал чемпионом мира.

Подключившийся к борьбе с 1/8 финала азербайджанский борец, одержав победу над соперником из Молдовы А.Гросулом, вышел в четвертьфинал. Затем он одержал верх над представителем Германии Й.Майером, а в полуфинале - над иранским спортсменом А.Фирузпурбандпеи.

В финале О.Нурмагомедов, победив российского борца А.Закуева, стал чемпионом мира, принеся третью золотую медаль в для сборной Азербайджана.