Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы в Каспийске (Россия) азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Эльдениз Азизли завоевал золотую медаль.

Как сообщает Report, на решающей встрече в весовой категории 55 кг он обыграл эстонца Хелари Маэгиссалу.

В финале он выиграл со счетом 8:0 и стал чемпионом Европы.

Сегодня двое наших борцов выйдут на татами в борьбе за бронзовую медаль. В весовой категории 87 кг Ислам Аббасов встретится с Денисом Кудла (Германия), а в весовой категории 77 кг Эльвин Мурсалиев будет бороться с грузином Торнике Джамашвили.

Отметим, что Расул Чунаев (72 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) завоевали путевку в финал.