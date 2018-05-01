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    Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

    Расул Чунаев и Мурад Мамедов завоевали путевку в финал

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы в Каспийске (Россия) азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Эльдениз Азизли завоевал золотую медаль.

    Как сообщает Report, на решающей встрече в весовой категории 55 кг он обыграл эстонца Хелари Маэгиссалу.

    В финале он выиграл со счетом 8:0 и стал чемпионом Европы.

    Сегодня двое наших борцов выйдут на татами в борьбе за бронзовую медаль. В весовой категории 87 кг Ислам Аббасов встретится с Денисом Кудла (Германия), а в весовой категории 77 кг Эльвин Мурсалиев будет бороться с грузином Торнике Джамашвили.

    Отметим, что Расул Чунаев (72 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) завоевали путевку в финал. 

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