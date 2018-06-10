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    Азербайджанский борец стал чемпионом Европы в Стамбуле

    Зубаиров одержал победы над спортсменами из России, Армении и Грузии

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Cтамбуле завершился чемпионат Европы по борьбе среди молодых спортсменов возрастом до 23-х лет.

    Как сообщает Report, в последний день турнира Шами Зубаиров (92 кг) принес в копилку сборной Азербайджана золотую медаль.

    Он поочередно одержал победы над спортсменами из России и Армении и вышел в финал. В решающей схватке Зубаиров победил спортсмена из Грузии и стал чемпионом Европы.   

    Итак, сборные Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе завершили континентальное первенство с 7 медалями. Так, борцы греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) завоевал золотую, а Мурад Мамедов (60 кг) и Эльтун Везирзаде бронзовые медали. 

    Среди "вольников", помимо золотой медали Зубаирова, Афган Хашалов (57 кг) и Энвербек Далгатов (65 кг) взяли "серебро", а Мурад Сулейманов (79 кг) удостоился бронзовой медали. 

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