Азербайджанские борцы завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Руслан Абдуллаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-20, проходящем в испанском Сантьяго-де-Компостела.

Азербайджанский борец вольного стиля Джавидан Ахмедов взял бронзовую медаль чемпионата Европы U-20, который проходит в испанском Сантьяго-де-Компостела.

Как передает Report , спортсмен, выступавший в весовой категории 70 кг, встречался с австрийцем Мухаммадом Бектемировым.

Уступив сопернику со счетом 10:9 Дж.Ахмедов взял бронзу континентального первенства.

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Азербайджанский борец вольного стиля Руслан Абдуллаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-20, проходящем в испанском Сантьяго-де-Компостела.

Как передает Report , в финале весовой категории 57 кг спортсмен встретился с молдаванином Антоном Власом. Азербайджанский борец, одолев соперника со счетом 10:0, стал чемпионом Европы.

Отметим, что Джавидан Ахмедов (70 кг), Садиг Мустафазаде (79 кг) и Зафар Алиев (97 кг) сегодня проведут встречи за бронзовую медаль.