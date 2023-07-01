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Азербайджанские борцы завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы

Азербайджанские борцы завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы Азербайджанский борец вольного стиля Руслан Абдуллаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-20, проходящем в испанском Сантьяго-де-Компостела.
Индивидуальные
1 июля 2023 г. 21:16
Азербайджанские борцы завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Джавидан Ахмедов взял бронзовую медаль чемпионата Европы U-20, который проходит в испанском Сантьяго-де-Компостела.

Как передает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 70 кг, встречался с австрийцем Мухаммадом Бектемировым.

Уступив сопернику со счетом 10:9 Дж.Ахмедов взял бронзу континентального первенства.

20:29

Азербайджанский борец вольного стиля Руслан Абдуллаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-20, проходящем в испанском Сантьяго-де-Компостела.

Как передает Report, в финале весовой категории 57 кг спортсмен встретился с молдаванином Антоном Власом. Азербайджанский борец, одолев соперника со счетом 10:0, стал чемпионом Европы.

Отметим, что Джавидан Ахмедов (70 кг), Садиг Мустафазаде (79 кг) и Зафар Алиев (97 кг) сегодня проведут встречи за бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bir güləşçisi Avropa çempionu olub, digəri bürünc medal qazanıb

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