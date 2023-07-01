Азербайджанские борцы завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Джавидан Ахмедов взял бронзовую медаль чемпионата Европы U-20, который проходит в испанском Сантьяго-де-Компостела.
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Уступив сопернику со счетом 10:9 Дж.Ахмедов взял бронзу континентального первенства.
Азербайджанский борец вольного стиля Руслан Абдуллаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-20, проходящем в испанском Сантьяго-де-Компостела.
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Отметим, что Джавидан Ахмедов (70 кг), Садиг Мустафазаде (79 кг) и Зафар Алиев (97 кг) сегодня проведут встречи за бронзовую медаль.