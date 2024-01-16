О нас

Представляющий Украину азербайджанский борец занял первое место на турнире "Zagreb Open"

Представляющий Украину азербайджанский борец занял первое место на турнире "Zagreb Open" На проходящем в Хорватии турнире по греко-римской борьбе Zagreb Open украинский спортсмен азербайджанского происхождения занял первое место.
Индивидуальные
16 января 2024 г. 20:29
Представляющий Украину азербайджанский борец занял первое место на турнире Zagreb Open

На проходящем в Хорватии турнире по греко-римской борьбе Zagreb Open украинский спортсмен азербайджанского происхождения занял первое место.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, это Насибов Парвиз Паша оглы, выступающий в весовой категории до 67 кг.

Он завоевал золотую медаль, победив в финале представителя Франции.

Следует отметить, что П.Насибов также является призером Олимпийских игр как представитель Украины. Он занял 2-е место на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

П.Насибов родом из Агстафинского района Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Zaqreb Open" turnirində Ukraynanı təmsil edən azərbaycanlı güləşçi I yeri tutub

Экслюзивные новости

Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi