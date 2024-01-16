Представляющий Украину азербайджанский борец занял первое место на турнире "Zagreb Open"

На проходящем в Хорватии турнире по греко-римской борьбе Zagreb Open украинский спортсмен азербайджанского происхождения занял первое место.

На проходящем в Хорватии турнире по греко-римской борьбе Zagreb Open украинский спортсмен азербайджанского происхождения занял первое место.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, это Насибов Парвиз Паша оглы, выступающий в весовой категории до 67 кг.

Он завоевал золотую медаль, победив в финале представителя Франции.

Следует отметить, что П.Насибов также является призером Олимпийских игр как представитель Украины. Он занял 2-е место на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

П.Насибов родом из Агстафинского района Азербайджана.