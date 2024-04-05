Азербайджанский борец начал Европейский олимпийский отборочный турнир с победы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Бека Канделаки начал с победы выступление на Европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку.

Как сообщает Report, в весовой категории 130 кг спортсмен одолел норвежца Оскара Марвика, обладателя третьего места на чемпионате Европы и мира.

Канделаки победил соперника со счетом 9:1 и вышел в 1/8 финала.

Отметим, что сегодня к соревнованиям с 1/8 финала присоединятся другие азербайджанские борцы Нихат Мамедли (60 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг).