Азербайджанский борец: Мы доказали армянам, что сильнее их и в спорте

"Мы показали армянам, что сильнее их и в спортивной сфере".

"Мы показали армянам, что сильнее их и в спортивной сфере".

Как сообщает Report, об этом сказал азербайджанский борец-вольник Зираддин Байрамов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в болгарском Плодиве.

Выступающий в весовой категории 65 кг спортсмен напомнил, что в финале одолел армянского представителя Грачу Маргаряна: "Я впервые завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. У меня очень хорошие впечатления. Посвящаю эту победу нашим шехидам и раненным ветеранам. Преклоняюсь перед ними. Мы всегда и везде готовы проявить себя".

"Мы хотим шаг за шагом приближаться к цели. Выражаю признательность руководству федерации, вице-президенту Намику Алиеву, всему тренерскому корпусу и моему индивидуальному тренеру Эльчину Гасанову", - сказал он.