Азербайджанский борец: моя цель — выиграть молодежный чемпионат Европы

Я в составе молодежной сборной поеду на чемпионат Европы. Хотя это сложно, моя цель - стать там чемпионом.

Я в составе молодежной сборной поеду на чемпионат Европы. Хотя это сложно, моя цель - стать там чемпионом.

Как передает Report , об этом заявил азербайджанский борец Юсиф Дурсунов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы U-17 в албанской столице Тиране, отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину.

Ставший чемпионом Европы в весовой категории 110 кг намерен развить успех.

"Как и в прошлом году, в этот раз я выиграл золотую медаль. До чемпионата Европы мы прошли три подготовительных этапа. В итоге мы вернулись домой с семью медалями. Я хотел бы поблагодарить всех наших тренеров, которые помогли нам добиться этого успеха. Их роль неоспорима", - подчеркнул Ю.Дурсунов.

Напомним, что на пьедестал почета поднялись 7 из 10 членов команды, представлявших Азербайджан на турнире, в том числе Джафар Джафаров (45 кг), Гаджи Керимов (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг) стали чемпионами Европы, а Сейхун Ализаде (51 кг), Мирзаага Ахундов (65 кг) и Исмаил Рагимли (71 кг) заняли третье место.