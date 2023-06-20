О нас

Азербайджанский борец: моя цель — выиграть молодежный чемпионат Европы

Азербайджанский борец: моя цель — выиграть молодежный чемпионат Европы Я в составе молодежной сборной поеду на чемпионат Европы. Хотя это сложно, моя цель - стать там чемпионом.
Индивидуальные
20 июня 2023 г. 00:03
Азербайджанский борец: моя цель — выиграть молодежный чемпионат Европы

Я в составе молодежной сборной поеду на чемпионат Европы. Хотя это сложно, моя цель - стать там чемпионом.

Как передает Report, об этом заявил азербайджанский борец Юсиф Дурсунов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы U-17 в албанской столице Тиране, отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину.

Ставший чемпионом Европы в весовой категории 110 кг намерен развить успех.

"Как и в прошлом году, в этот раз я выиграл золотую медаль. До чемпионата Европы мы прошли три подготовительных этапа. В итоге мы вернулись домой с семью медалями. Я хотел бы поблагодарить всех наших тренеров, которые помогли нам добиться этого успеха. Их роль неоспорима", - подчеркнул Ю.Дурсунов.

Напомним, что на пьедестал почета поднялись 7 из 10 членов команды, представлявших Азербайджан на турнире, в том числе Джафар Джафаров (45 кг), Гаджи Керимов (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг) стали чемпионами Европы, а Сейхун Ализаде (51 кг), Мирзаага Ахундов (65 кг) и Исмаил Рагимли (71 кг) заняли третье место.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sərbəst güləşçisi: “Hədəfim Avropa çempionluğudur”

Самое читаемое

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
ФотоВ Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
16 июня 2023 г. 09:36
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
17 июня 2023 г. 15:31
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi