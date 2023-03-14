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Азербайджанский борец греко-римского стиля стал вторым в Европе

Азербайджанский борец греко-римского стиля стал вторым в Европе В Бухаресте (Румыния) проходит молодежный чемпионат Европы (U-23) по спортивной борьбе.
Индивидуальные
14 марта 2023 г. 21:58
Азербайджанский борец греко-римского стиля стал вторым в Европе

В Бухаресте (Румыния) проходит молодежный чемпионат Европы (U-23) по спортивной борьбе.

Как передает Report, выступавший в весовой категории до 77 кг азербайджанский борец греко-римского стиля Хасай Гасанлы уступив в финале молдовскому атлету Александрину Гуцу со счетом 3:6, довольствовался вторым местом.

Отметим, что завтра еще 3 азербайджанских борца греко-римского стиля - Эльмир Алиев (60 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) проведут свои финальные поединки. Гасан Мамедли (67 кг) и Исмаил Рзаев (82 кг) поборятся за бронзовые медали.

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