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    Джабраил Гасанов будет бороться за бронзу - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанский борец проиграл россиянину Аниуару Гедуеву

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана в соревнованиях по вольной борьбе на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Джабраил Гасанов вышел на ринг в полуфинале в весовой категории 74 кг. 

    Как сообщает Report, его соперником был россиянин Аниуар Гедуев. 

    Показав хорошее выступление в первой части поединка, он вышел вперед со счетом 4:0. 

    Примененный Гедуевым во второй части поединка прием был расценен в 4 балла. 

    Протест азербайджанской стороны был отклонен и Дж.Гасанов отстал от соперника со счетом 4:5. 

    В последующей части встречи у российского борца начала кровоточить рассеченная бровь, поэтому в поединке дважды возникал перерыв. 

    Однако Гасанову не удалось устранить разницу в счете и пройти в финал.

    ***19:48

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана в соревнованиях по вольной борьбе на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Джабраил Гасанов вышел на ринг в четвертьфинале.

    Как сообщает Report, соперником двукратного чемпиона Европы в весовой категории 74 кг стал Якоб Макарашвили (Грузия).

    С момента начала поединка Дж.Гасанов постепенно отобрал у соперника очки и за 1 минуту 45 секунд одержал блестящую победу со счетом 10:0.

    Его соперником в полуфинале будет Аниуар Гедуев (Россия). 

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