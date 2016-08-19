Джабраил Гасанов будет бороться за бронзу - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана в соревнованиях по вольной борьбе на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Джабраил Гасанов вышел на ринг в полуфинале в весовой категории 74 кг.
Как сообщает Report, его соперником был россиянин Аниуар Гедуев.
Показав хорошее выступление в первой части поединка, он вышел вперед со счетом 4:0.
Примененный Гедуевым во второй части поединка прием был расценен в 4 балла.
Протест азербайджанской стороны был отклонен и Дж.Гасанов отстал от соперника со счетом 4:5.
В последующей части встречи у российского борца начала кровоточить рассеченная бровь, поэтому в поединке дважды возникал перерыв.
Однако Гасанову не удалось устранить разницу в счете и пройти в финал.
***19:48
Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана в соревнованиях по вольной борьбе на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Джабраил Гасанов вышел на ринг в четвертьфинале.
Как сообщает Report, соперником двукратного чемпиона Европы в весовой категории 74 кг стал Якоб Макарашвили (Грузия).
С момента начала поединка Дж.Гасанов постепенно отобрал у соперника очки и за 1 минуту 45 секунд одержал блестящую победу со счетом 10:0.
Его соперником в полуфинале будет Аниуар Гедуев (Россия).
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