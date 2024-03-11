Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на международном турнире в Будве

Азербайджанский боксер Зидан Гумбатов стал победителем международного турнира "Жемчужина Адриатики" в Будве (Черногория).

Азербайджанский боксер Зидан Гумбатов стал победителем международного турнира "Жемчужина Адриатики" в Будве (Черногория).

Как сообщает Report, Гумбатов (51 кг) в финале одержал победу над россиянином Арсением Жильцовым со счетом 3:2 (29:28, 30:27, 28:29, 28:29, 29:28) и завоевал золотую медаль.

Азербайджанский спортсмен Билалхабаши Назаров (48 кг) довольствовался серебряной медалью, проиграв в финале представителю Индии Тамте Бриешу со счетом 2:3 (28:29, 27:30, 28:29, 29:28, 29:28).

В турнире приняли участие 245 боксеров из 22 стран.