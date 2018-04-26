Азербайджанский боксер завоевал олимпийскую лицензию

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В итальянском городе Розето-дельи-Абрусти завершено первенство Европы среди юных боксеров.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана завершила соревнование с 1 золотой, 1 серебряной медалями.

Из членов коллектива во главе с главным тренером Вагифом Шириновым Нурлан Сафаров (60 кг) завоевал титул чемпиона Европы. В финале он одолел голландца Пира ван Каса со счетом 3:2 (29:28, 29:28, 27:30, 29:28, 27:30). Эта победа, наряду с золотой медалью, принесла азербайджанскому боксеру лицензию на III летние олимпийские игры среди подростков, которые состоятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Ниджат Гасанов (69 кг) удовлетворился вторым местом. В финале он уступил россиянину Джамбулату Бижамову со счетом 0:5 (27:30, 28:20, 27:30, 27:30, 27:30).

В командном зачете юношеская сборная Азербайджана заняла 6 место.