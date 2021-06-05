Азербайджанский боксер завоевал лицензию на Токио-2020

Сборная Азербайджана по боксу завоевала вторую лицензию на летние Олимпийские игры в Токио-2020.

Сборная Азербайджана по боксу завоевала вторую лицензию на летние Олимпийские игры в Токио-2020.

Как сообщает Report, после Тайфура Алиева (57 кг) лицензию получил Джавид Челебиев.

Чемпион мира получил право на участие в Токио-2020, выйдя в 1/4 финала европейского олимпийского квалификационного турнира в Париже. 29-летний боксер, выступающий в весовой категории до 63 кг, в 1/8 финала победил Джорджа Бейтса (Ирландия).

Челебиев также принимал участие в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Отметим, что Токио-2020 в этом году пройдет с 23 июля по 8 августа.