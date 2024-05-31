Азербайджанский боксер завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже

Азербайджанский боксер Малик Гасанов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Азербайджанский боксер Малик Гасанов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 63,5 кг член сборной завоевал лицензию на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире по боксу в Бангкоке (Таиланд).

В 1/4 финала боксер сразился с Хосе Мануэлем Виафарой (Колумбия). Победив соперника со счетом 3:2, Гасанов не только вышел в полуфинал, но и завоевал лицензию на Олимпиаду.

Ранее лицензию на игры в Париже завоевали Ниджат Гусейнов (51 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг).

Отметим, что соревнования в Бангкоке завершатся 2 июня. Азербайджанские боксеры Шамиль Аскеров (57 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) и Зейнаб Рагимова (54 кг) продолжат борьбу за завоевание лицензии на Олимпийские игры.