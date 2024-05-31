О нас

Азербайджанский боксер завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже

Азербайджанский боксер завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже Азербайджанский боксер Малик Гасанов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Индивидуальные
31 мая 2024 г. 14:04
Азербайджанский боксер завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже

Азербайджанский боксер Малик Гасанов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 63,5 кг член сборной завоевал лицензию на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире по боксу в Бангкоке (Таиланд).

В 1/4 финала боксер сразился с Хосе Мануэлем Виафарой (Колумбия). Победив соперника со счетом 3:2, Гасанов не только вышел в полуфинал, но и завоевал лицензию на Олимпиаду.

Ранее лицензию на игры в Париже завоевали Ниджат Гусейнов (51 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг).

Отметим, что соревнования в Бангкоке завершатся 2 июня. Азербайджанские боксеры Шамиль Аскеров (57 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) и Зейнаб Рагимова (54 кг) продолжат борьбу за завоевание лицензии на Олимпийские игры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb

Другие новости из категории

Азербайджанские гребцы примут участие в международном турнире
Азербайджанские гребцы примут участие в международном турнире
31 мая 2024 г. 12:42
Представитель AMADA принял участие в заседании консультативной группы Совета Европы по образованию
ФотоПредставитель AMADA принял участие в заседании консультативной группы Совета Европы по образованию
31 мая 2024 г. 12:40
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы
30 мая 2024 г. 21:56
В Лачыне завершились Дни здоровой жизни
ФотоВ Лачыне завершились Дни здоровой жизни
30 мая 2024 г. 17:38
Определились стрелки, которые представят Азербайджан на Кубке мира в Германии
Определились стрелки, которые представят Азербайджан на Кубке мира в Германии
30 мая 2024 г. 17:14
Азербайджанский рефери получил назначение на летние Олимпийские игры в Париже
Азербайджанский рефери получил назначение на летние Олимпийские игры в Париже
30 мая 2024 г. 15:13
Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала лицензионного турнира
Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала лицензионного турнира
30 мая 2024 г. 11:47
Определилась азербайджанская гимнастка, которая примет участие в Кубке мира в Словении
Определилась азербайджанская гимнастка, которая примет участие в Кубке мира в Словении
29 мая 2024 г. 23:58
Азербайджанский триатлонист завоевал лицензию на летние Олимпийские игры
Азербайджанский триатлонист завоевал лицензию на летние Олимпийские игры
29 мая 2024 г. 10:26
В Лачыне стартовали Дни здоровой жизни
ФотоВ Лачыне стартовали Дни здоровой жизни
29 мая 2024 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi