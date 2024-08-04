Азербайджанский боксер: Я сделаю все возможное, чтобы взять золото в финале

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес прокомментировал свой выход в финал летних Олимпийских игр в Париже.

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес прокомментировал свой выход в финал летних Олимпийских игр в Париже.

Он сообщил корреспонденту Report в Париже, что сделал все, что было в его силах, для выхода в финал.

"Бой был очень напряженный. В финале я надеюсь на золотую медаль. Я боксер, выступающий в основном под "вторым номером". Я жду, когда соперник пойдет на меня, и уклоняюсь от ударов. Сегодня я поступил также и одержал победу. Моя личная весовая категория - 86 кг. Поскольку таковой на Париж-2024 нет, я выступаю в весе до 92 кг. Я осознаю ответственность и сделаю все возможное, чтобы завоевать золотую медаль в финале", - заявил боксер.

Отметим, что Домингес вышел в финал, одержав победу над испанцем Эммануэлем Рейесом Пла в полуфинале. Решающий поединок состоится 9 августа.