Азербайджанский боксер вышел в четвертьфинал чемпионата мира

В польском городе Кельц продолжается молодежный чемпионат мира по боксу.

В польском городе Кельц продолжается молодежный чемпионат мира по боксу.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, три члена сборной вышли на ринг в третий день чемпионата мира.

Вторую встречу провел Али Заманов (52 кг). Так, чемпион Европы среди юниоров, выбивший из турнира армянина Рубена Гарбояна, в 1/8 финала встретился с Танаконом Аоньяем. Матч завершился победой нашего боксера - 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

На пути в полуфинал ему предстоит сразиться с россиянином Евгением Жоровым. Встреча состоится 19 апреля.