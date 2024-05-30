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Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала лицензионного турнира

Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала лицензионного турнира Азербайджанский боксер Шамиль Аскеров вышел в 1/4 финала II Всемирного олимпийского квалификационного турнира, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.
Индивидуальные
30 мая 2024 г. 11:47
Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала лицензионного турнира

Азербайджанский боксер Шамиль Аскеров вышел в 1/4 финала II Всемирного олимпийского квалификационного турнира, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 57 кг боксер в 1/8 финала сразился с Калебу Тирадо (Пуэрто-Рико).

Встреча завершилась победой Аскерова - 3:2 (30:27, 29:28, 30:27, 28:29, 27:30).

В 1/4 финала боксер встретится с Мунарбеком Сейитбеком Уулу (Кыргызстан). Встреча состоится 31 мая.

Отметим, что сегодня в 1/16 финала на ринг выйдут азербайджанские боксеры Альфонсо Домингес (92 кг) и Махсати Хамзаева (57 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu lisenziya turnirində 1/4 finala vəsiqə qazanıb

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