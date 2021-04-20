Азербайджанский боксер встретится с армянином в полуфинале ЧМ

На молодежном чемпионате мира в польском городе Кельце состоялись четвертьфинальные встречи

На молодежном чемпионате мира в польском городе Кельце состоялись четвертьфинальные встречи.

Как передает Report, спортсмен сборной Азербайджана Ниджат Гусейнов (49 кг) получил путевку в полуфинал турнира.

В четвертьфинале соперником Ниджата стал венгр Левент Эгедусу. Наш спортсмен одержал победу со счетом 5:0 (30:25, 30:25, 29:27, 30:26, 30:24). Его соперником на следующем этапе станет представитель России армянского происхождения Роберт Бадалян.

Другие представители сборной Азербайджана Али Заманов (52 кг), Азрак Бабиров (56 кг) и Мурад Аллахвердиев (81 кг) завершили первенство на 5-ом месте, проиграв в четвертьфинале Евгению Жорову, Алексею Шендрику (оба Россия) и Денису Шалабаю (Украина).

Отметим, что полуфинальные встречи пройдут 20 апреля, а финальные – 23 апреля.